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Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 13-15 марта

12.03.2018 13:13 — Новости регионов | БелТА  
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Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 13-15 марта
Фото из архива

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская служба занятости проведет на текущей неделе три мини-ярмарки вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано 13 марта в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (просп.Любимова, 14). Свои предложения о найме презентуют представители ОАО "Химремонт" и СУ-207 "Мапид".

14 марта в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) соискатели рабочих мест смогут ознакомиться с вакансиями РНПЦ психического здоровья и филиала №3 Минского комбината силикатных изделий, ОАО "Амкодор-Белвар".

В отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) мини-ярмарка пройдет 15 марта. В ней примут участие управление механизации "Минскметростроя" и ТЧУП "Ирина-фарм".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00, можно узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская служба занятости проведет на текущей неделе три мини-ярмарки вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и...

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