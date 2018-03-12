Субботин: на приемах граждан не бывает более и менее важных вопросов

Во время приема граждан

13 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. На приемах граждан не бывает более и менее важных вопросов. Это отметил помощник Президента - инспектор по Витебской области Александр Субботин, общаясь с журналистами после личного выездного приема в Полоцке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня звучали абсолютно разные темы - земельные споры между соседями, благоустройство дворов, наполнение Года малой родины конкретными делами. Среди этих вопросов нет менее и более важного. Любой из них очень значим для конкретного человека. Сегодня я был здесь, чтобы встретиться с людьми, услышать, что их волнует, и максимально помочь", - сказал Александр Субботин.

Во время приема несколько раз заходил разговор о благоустройстве дворовых территорий и ремонте дорог. "Эти проблемы волнуют не только полочан. Они актуальны для жителей любого города, в том числе Витебска и Минска. Такого рода вопросы требуют пристального внимания ежегодно, их нельзя решить одномоментно", - отметил инспектор по Витебской области.

Он подчеркнул, что все устные и письменные заявления, поступившие от граждан, будут детально рассмотрены. "Над решением проблем будут интенсивно работать профильные службы района и области", - заверил собеседник.

На приеме была затронута тема Полоцка как особенного города. Александр Субботин солидарен с полочанами в том, что город заслуживает большего внимания. "Полоцк можно назвать душой нашей страны. Он один из тех городов, которые имеют мощные древние духовные корни. Думаю, что Полоцк с его богатой интересной историей ждет славное будущее", - выразил уверенность Александр Субботин.

Прием длился около шести часов, на нем побывали почти 30 человек. Кроме полочан и жителей района возможностью личного общения с инспектором по Витебской области воспользовались новополочане и жители Ушачей. -0-