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Субботин: на приемах граждан не бывает более и менее важных вопросов

13.03.2018 19:58 — Новости регионов | БелТА  
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Субботин: на приемах граждан не бывает более и менее важных вопросов
Во время приема граждан

13 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. На приемах граждан не бывает более и менее важных вопросов. Это отметил помощник Президента - инспектор по Витебской области Александр Субботин, общаясь с журналистами после личного выездного приема в Полоцке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня звучали абсолютно разные темы - земельные споры между соседями, благоустройство дворов, наполнение Года малой родины конкретными делами. Среди этих вопросов нет менее и более важного. Любой из них очень значим для конкретного человека. Сегодня я был здесь, чтобы встретиться с людьми, услышать, что их волнует, и максимально помочь", - сказал Александр Субботин.

Во время приема несколько раз заходил разговор о благоустройстве дворовых территорий и ремонте дорог. "Эти проблемы волнуют не только полочан. Они актуальны для жителей любого города, в том числе Витебска и Минска. Такого рода вопросы требуют пристального внимания ежегодно, их нельзя решить одномоментно", - отметил инспектор по Витебской области.

Он подчеркнул, что все устные и письменные заявления, поступившие от граждан, будут детально рассмотрены. "Над решением проблем будут интенсивно работать профильные службы района и области", - заверил собеседник.

На приеме была затронута тема Полоцка как особенного города. Александр Субботин солидарен с полочанами в том, что город заслуживает большего внимания. "Полоцк можно назвать душой нашей страны. Он один из тех городов, которые имеют мощные древние духовные корни. Думаю, что Полоцк с его богатой интересной историей ждет славное будущее", - выразил уверенность Александр Субботин.

Прием длился около шести часов, на нем побывали почти 30 человек. Кроме полочан и жителей района возможностью личного общения с инспектором по Витебской области воспользовались новополочане и жители Ушачей. -0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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13 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. На приемах граждан не бывает более и менее важных вопросов. Это отметил помощник Президента - инспектор по Витебской...

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