13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобусы с символикой Евроигр начали курсировать по Минску, сообщает БЕЛТА.

Увидеть дизайнерский подвижной состав можно на маршрутах №1 и №100.

Как сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" директор Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте, консультант по транспортному обеспечению фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Юрий Важник, к знаковому событию в белорусской столице планируется усовершенствовать транспортную инфраструктуру. На основных проспектах будет изменена схема работы светофоров, чтобы обеспечить "зеленую волну" общественному транспорту. Также будут приняты другие меры, которые позволят болельщикам быстро добраться до основных спортивных арен.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта. Атлеты разыграют 206 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах. Состязания состоятся на 12 спортивных площадках. Ожидается, что в Евроиграх примут участие около 4 тыс. спортсменов, приедут 2 тыс. тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 европейских национальных олимпийских комитетов, 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около 1 тыс. зарубежных представителей СМИ, руководители европейских спортивных федераций и ведомств.-0-