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Автобусы с символикой Евроигр начали курсировать по Минску
13.03.2018 20:18 — Новости регионов | БелТА
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобусы с символикой Евроигр начали курсировать по Минску, сообщает БЕЛТА.
Увидеть дизайнерский подвижной состав можно на маршрутах №1 и №100.
Как сообщил в эфире телеканала
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта. Атлеты разыграют 206 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах. Состязания состоятся на 12 спортивных площадках. Ожидается, что в Евроиграх примут участие около 4 тыс. спортсменов, приедут 2 тыс. тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 европейских национальных олимпийских комитетов, 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около 1 тыс. зарубежных представителей СМИ, руководители европейских спортивных федераций и ведомств.-0-
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13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобусы с символикой Евроигр начали курсировать по Минску, сообщает БЕЛТА. Увидеть дизайнерский подвижной состав можно на маршрутах...
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