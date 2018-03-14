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ФОТОФАКТ: Конституционный суд Беларуси переехал в новое здание
15.03.2018 17:10 — Новости регионов | БелТА
Конституционный суд Республики Беларусь переехал в новое отремонтированное здание в День Конституции.
Фото Андрея Покумейко
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Конституционный суд Республики Беларусь переехал в новое отремонтированное здание в День Конституции. Фото Андрея Покумейко Читать далее на сайте БелТА
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