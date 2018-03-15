Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 20-22 марта

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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная служба занятости на следующей неделе проведет три мини-ярмарки вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано на 20 марта в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (пр-т Любимова, 14). В мини-ярмарке примут участие представители Специализированного строительного управления №4, Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома (они же участники ярмарки 21 марта), управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску.

Следующая мини-ярмарка состоится 21 марта в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Якуба Коласа, 69). Вакансии соискателям предложат также представители филиала №3 "Минский комбинат силикатных изделий" ОАО "Белорусский цементный завод".

22 марта в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) свои предложения о трудоустройсте представят "Минскинтеркапс" и ОАО "КСП-92".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00, можно узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-