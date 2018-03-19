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Движение транспорта будет временно ограничено на участке дороги Слобода-Паперня

20.03.2018 11:32 — Новости регионов | БелТА  
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Движение транспорта будет временно ограничено на участке дороги Слобода-Паперня
Фото из архива

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено сегодня на 13-м километре автодороги Р80 Слобода-Паперня, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Движение будет ограничено в обоих направлениях с 20.30 до 21.40 вблизи поворота на деревню Узборье Минского района. Здесь запланировано проведение следственного эксперимента.

Для исключения заторовых ситуаций Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом этой информации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено сегодня на 13-м километре автодороги Р80 Слобода-Паперня, сообщили...
 
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  • Движение транспорта будет временно ограничено на участке дороги Слобода-Паперня 11:32, БелТА
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