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Движение транспорта будет временно ограничено на участке дороги Слобода-Паперня
20.03.2018 11:32 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено сегодня на 13-м километре автодороги Р80 Слобода-Паперня, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Движение будет ограничено в обоих направлениях с 20.30 до 21.40 вблизи поворота на деревню Узборье Минского района. Здесь запланировано проведение следственного эксперимента.
Для исключения заторовых ситуаций Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом этой информации.-0-
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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено сегодня на 13-м километре автодороги Р80 Слобода-Паперня, сообщили...
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