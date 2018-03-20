Паромная переправа для Житковичского района готова к отправке из Пинска

21 марта, Пинск /Корр. БЕЛТА/. На Пинском судостроительно-судоремонтном заводе провели успешные испытания паромной переправы, которая свяжет берега Припяти между Житковичами и Туровом, передает корреспондент БЕЛТА.

Паром создан на базе судна технического флота - рудовоза - большой несамоходной речной баржи, которая раньше служила для перевозки руды. Ее пришлось модернизировать, при этом почти полностью изменив конструкцию. Была заменена носовая часть, внутри судно оснастили переборками, с обеих сторон установили аппарели - сходни для погрузки и выгрузки на берег. Для расстановки транспорта создана вместительная площадка, также специальные площадки, навес и проходы оборудованы для пассажиров. Расчетная грузоподъемность переправы - 1 тыс. т. За один рейс паром способен переправить до 50 пассажиров, а также 5 фур и 20-25 легковых автомобилей.

Пинские судостроители выполнили работы в сжатые сроки - в течение двух месяцев. "Провели швартовые испытания. Все было приближено к эксплуатационным параметрам. Запустили дизельную установку, проверили работоспособность автоматики, опускание-подъем лебедок. Две единицы тяжелой автотехники запустили - автокран и погрузчик. Практически никаких изъянов не выявлено - все работает. Вчера состоялась сдача объекта Речному регистру", - сказал директор Пинского судостроительно-судоремонтного завода Андрей Доберчук.

Долгожданное средство передвижения готово, остается решить вопрос с его транспортировкой в Житковичский район. Для этого подготовлен буксир с опытными судоводителями. Предстоит пройти вниз по реке около 150 км. При хорошей погоде переход может занять трое суток. Однако пока сдерживают лед и заторы на Припяти.

"Учитывая погодные условия, сложную ледовую обстановку на Припяти, сложно двигаться, но мы пойдем и планируем выход в пятницу. Пойдет не только паром, но и полный караван с земснарядами и несамоходным флотом. Да, есть вопросы эксплуатационного характера. Но я надеюсь, что эта задача будет решена достойно и в установленные Министерством транспорта сроки", - отметил генеральный директор республиканского унитарного эксплуатационно-строительного предприятия "Днепро-Бугский водный путь" Николай Котецкий.-0-

Фото Вадима Якубенка.