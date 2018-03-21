ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Карта гостя Минска" с апреля будет представлена в пяти форматах

22.03.2018 10:14 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
"Карта гостя Минска" с апреля будет представлена в пяти форматах

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Карта гостя Минска" с апреля будет представлена в пяти форматах - VIP, премиум, люкс, бизнес и эконом, сообщили БЕЛТА в УП "Мингорсправка".

Предусмотрен выпуск 16 различных типов карт широкого ценового диапазона, разработанных на основе исследований предпочтений групп туристов.

"Надеемся, что это позволит всем любителям путешествий и людям, интересующимся историей нашей страны, получить уникальную возможность оптимально спланировать маршруты по городу и окрестностям с максимальной выгодой для своего бюджета", - отметили на предприятии.

Типы карт будут отличаться по времени действия - от 24 часов до 12 месяцев, по наличию или отсутствию проездного билета и др.

Как сообщалось, продажи "Карты гостя" стартовали 17 января, а предварительная запись на сайте www.minskpass.by - в конце декабря прошлого года. Доступны три вида карт - на 24, 48 и 72 часа. К проекту подключились 37 музеев, из которых 14 находятся за пределами столицы (Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, музей-усадьба М.К. Огинского, музейно-этнографический комплекс "Забродье", замки в Мире и Несвиже и др.), а также 16 гостиниц, 6 объектов питания, 8 торговых сетей.

"Карта гостя" - туристическая программа, основной задачей которой является привлечение туристов. Она предоставляет право на бесплатный вход в 11 музеев и зоопарк. Скидки до 50% доступны при посещении еще более 20 объектов - музеев, экскурсий, аквапарка. Скидки до 20% предлагают отели, рестораны, кафе и магазины, организации, предоставляющие в прокат автомобили.

Карты можно купить в инфоточках УП "Мингорсправка" на железнодорожном вокзале и в Верхнем городе, инфотурцентре "Минск" по ул.Революционной,13, а также онлайн. Она может быть активирована в течение 12 месяцев после покупки. Началом активации считается момент электронного сканирования QR-кода или ручного ввода данных с карты при первом посещении музея или экскурсии. Карта недействительна без указания даты начала использования на оборотной стороне, которая заполняется владельцем. Она предоставляет право однократного посещения (бесплатно или со скидкой) музеев и экскурсий, включенных в программу; право получения скидок у партнеров согласно перечню в путеводителе и на сайте.

Запись электронного проездного не зависит от активации карты для посещения музеев и экскурсий. Сутки учитываются с 0.00 часов до 24.00 независимо от времени записи продавцом.

Карта гостя на 24 часа стоит Br45, на 48 часов - Br60, на 72 часа - Br78.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Карта гостя Минска" с апреля будет представлена в пяти форматах - VIP, премиум, люкс, бизнес и эконом, сообщили БЕЛТА в УП "Мингорсправка". ...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Паромная переправа для Житковичского района готова к отправке из Пинска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край
22.03.2018
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика