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Мамам Pro важное

31.03.2018 — Новости регионов | Берестовицкая газета  
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Республиканский конгресс «Мама Pro», который совсем недавно впервые встречал город Гродно, его участникам и случайно зашедшим в этот день прохожим, запомнился своим необычным форматом, впечатлил множеством призов и подарков и, безусловно, стал  источником полезной и необходимой информации.

Про словам организаторов проекта, «Мама Pro»  –  это первая офлайн- и онлайн платформа для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования.

Уникальная возможность встретиться на одной площадке с представителями роддома,  женских консультаций,

акушерами-гинекологами, анестезиологами-реаниматологами, педиатрами и другими специалистами уже выпала жителям таких городов, как Минск, Могилев, Брест. Город Гродно стал четвертым по счету.

Модератором проекта в день мероприятия выступил заведующий приемным отделением 3-й городской детской клинической больницы города Минска, ведущий программы «Детский доктор» Дмитрий Чеснов, который и пояснил, что «Мама Pro» – это мама-профессионал в вопросах воспитания, здоровья своего ребенка. Она всегда начеку, поэтому в любой сложившейся ситуации знает, что предпринять и к кому обратиться за помощью. Данное мероприятие проходило при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Гродненского областного и городского исполнительного комитетов, кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО и было направлено на снижение беспокойства будущих и молодых родителей, продвижение семейных ценностей и счастливого материнства, улучшение коммуникации в системе «врач-пациент», а также повышение уровня социальной защищенности детей.

Как сохранить здоровье женщины и будущего малыша, есть ли связь между питанием и интеллектуальными способностями ребенка, каковы особенности зрения у детей разного возраста? Получить ответы на эти и многие другие вопросы присутствующие имели возможность от  лучших врачей страны, настоящих профессионалов своего дела. Помимо этого каждый желающий в формате открытого микрофона мог задать экспертам интересующий его вопрос, избавившись тем самым от каких-либо предрассудков касательно беременности, материнства.

Во время мероприятия был охвачен самый разный спектр тем, которые то и дело подкреплялись разноплановыми тематическими мастер-классами от профессионалов, интеллектуально-развлекательными играми и викторинами.

Также в течение всего конгресса работала экспозиция, где каждый желающий мог ознакомиться с актуальными для родителей и детей товарами и услугами.

Сомнений в необходимости проведения подобных встреч не возникает. Ведь такие мероприятия – уникальная возможность для обоих родителей подготовится к ответственному этапу в их, безусловно, новой жизни. А возможно, и усовершенствовать или коренным образом изменить уже устоявшиеся подходы к рассматриваемых вопросов.

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ

 

 

 

 

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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