﻿ РЕПОРТАЖ: От перфомансов до боди-арта в стиле Дали - в Минске прошла "Ночь музеев". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РЕПОРТАЖ: От перфомансов до боди-арта в стиле Дали - в Минске прошла "Ночь музеев"

20.05.2018 10:15 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
РЕПОРТАЖ: От перфомансов до боди-арта в стиле Дали - в Минске прошла "Ночь музеев"

Увлекательные квесты, музыкальные сюрпризы, игры света и тени, ожившие герои - на одну ночь музеи всего мира открывают двери и удивляют гостей. Беларусь не осталась в стороне от международной акции, "хранители сокровищ" устроили настоящий праздник для поклонников высокого искусства. Корреспонденты БЕЛТА посмотрели, как культурную бессонницу встретили в Минске.

Первой точкой путешествия по "Ночи музеев" стал Национальный исторический музей. Здесь по доброй традиции во внутреннем дворике разместились концертная площадка и город мастеров: мыло ручной работы, дизайнерские украшения, брелки, магниты, майки, вязанные крючком детские игрушки и даже медовые пряники с репродукциями известных картин.

На сцене выступали молодые музыканты, в числе которых группа Hot Top Live Band. Под зажигательные ритмы зрители то и дело пускались в пляс.

В самом музее посетителей встречали персонажи в образе литературных героев, а великие правители Витовт и Ягайло предлагали поиграть с ними в шахматы. Также посетителям предстояло расшифровать пиктограммы и узнать, что находится в черном ящике, выполнив задания викторины. За символическую плату у загадочного торговца можно было купить волшебный сон, смысл которого затем объяснял опытный толкователь.

Главной "фишкой" вечера стало воссоздание образов Сальвадора Дали к "Божественной комедии" Данте Алигьери. Искусство боди-арта продемонстрировали опытные визажисты и аквагримеры. Экстравагантные модели дополнили выставку графики мастера, собравшей 100 оригинальных работ из частной коллекции Андреа Понтальти.

Иллюстрации Дали к "Божественной комедии" признаны лучшими произведениями художника в области книжной графики. Шедевры привезли прямым рейсом из Рима. "Мы на основе творчества мастера придумали образы, - рассказала одна из участниц перфоманса Светлана Воробей. - Он любил удивлять, эпатировать публику, и наша задача - ему соответствовать".

Как всегда масштабно отметил "Ночь музеев" Национальный художественный музей. Здесь в этот вечер было оживленно, о небывалом интересе к представленной программе свидетельствовала внушительная очередь у касс. Всего работало 14 площадок.

"Акцию мы проводим в 14-й раз, - рассказал директор музея Владимир Прокопцов. - Каждый год готовимся очень ответственно. Представлено много проектов, интересных как взрослым, молодежи, так и детям. Надеемся, что сумели удовлетворить вкусы посетителей разных возрастов. К нам приехали иностранные гости, в том числе китайские коллеги. Такие мероприятия - возможность показать широкой аудитории нашу белорусскую культуру, искусство, творчество музыкантов. Может, сегодня кто-то впервые к нам попал, а через какое-то время вернется, чтобы поближе познакомиться с экспозицией".

Музей в этот вечер кардинально преобразился. Радуга цветов раскрасила фасад здания, стены и потолок. Причудливые инсталляции стали отличным фоном для фото. "Мама, мама, смотри, как все красиво! Как в сказке!", - не скрывали восторга дети.

У каждой площадки - свой образ. Например, выставка "Айвазовский и маринисты" в главном корпусе оформлена в цвете морской волны. Для посетителей подготовили хореографические номера, в полночь состоялась программа "Море, музыка, стихи".

На музыкальной площадке выступили Полина Республика, оперная дива Оксана Волкова, диджеи. Также гостей ждали арт-дегустации, лекции на тему искусства и света, перфоманс "Блеск бронзы". В новом корпусе открылась выставка гонгов и других архаичных инструментов.

Были представлены оптические иллюзии, состоялась презентация портрета кисти известного белорусского художника Николая Киреева "Меццо-сопрано". Также волонтеры предлагали совершить экскурс в историю цвета в изобразительном искусстве. Посетители активно включились в игру. "Мы ищем на картинах нужные цвета. Когда выполним задания, получим приз, - рассказывает суть действа минчанка Аня. - Я впервые участвую в "Ночи музеев", все очень нравится. Были и на других площадках - послушали лекции, увидели картины Айвазовского, посмотрели перфомансы. Увлекательно!".

"Я ранее посещала "Ночь музеев" в Варшаве. Приятно, что и в Беларуси проводятся такие мероприятия, они востребованы. То, что слышала и видела, оказалось интересным и познавательным", - поделилась впечатлениями еще одна участница квеста Елена.

Организаторы подумали о досуге и маленьких гостей. Работала семейная площадка, где дети могли порисовать, сделать аппликацию, создать башни из камней, из кубиков сложить известные картины.

Всего к "Ночи музеев" в Беларуси присоединились более 100 галерей и музейных учреждений. Скучать в этот вечер любителям искусства точно не пришлось!

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Увлекательные квесты, музыкальные сюрпризы, игры света и тени, ожившие герои - на одну ночь музеи всего мира открывают двери и удивляют гостей. Беларусь не...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика