

“Учителя лишь открывают двери для своих учеников, дальше они идут сами…” Эта китайская мудрость в полной мере применима к воспитанникам детской школы искусств. В этом году ДШИ празднует юбилей — шестьдесят лет. На протяжении этого времени с творческого небосклона школы сошло множество талантливейших актёров, музыкантов и художников. В школе прошёл праздничный концерт, посвящённый этому знаменательному событию.

Под звуки образцового духового оркестра поклонников искусства в зрительном зале со сцены поприветствовали заведующий театральным отделением Юрий Белянков и выпускница отделения Вероника Романовская. В зале — много почётных гостей, которые пришли поздравить родную школу с юбилеем. Немало добрых слов в адрес учебного заведения прозвучало из уст начальника отдела культуры Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Витебского облисполкома Галины Баркевич. Подняли настроение зрителям “Аккордеонные буги” в исполнении народного инструментального ансамбля “Встреча”.



…Детская школа искусств, без сомнения, родилась под счастливой звездой. Появилась она в осеннем небе в 1958 году. Уроки и перемены, экзамены и академические концерты, репетиции и выступления… Не совсем обычная школьная жизнь, наполненная артистизмом и творчеством. В том, что этого не занимать, на сцене доказал лауреат хоровой ассамблеи Международного праздника традиционной культуры ”Браславские зарницы” детский хор “Акварель” и группа мажореток “Грация”.

…Кто берет за руку ученика и помогает сделать первый шаг? Кто волнуется на концертах больше, чем мама? Кто прячет слёзы на выпускном вечере? Догадаться несложно, о ком идёт речь. Эти слова об учителе, и воспитать ученика совсем непросто. Однако связь поколений не прерывается. Так, своё мастерство передавали по путеводному волшебному клубку искусства первый учитель по классу домры Надежда Сапрыкина, заведующая инструментальным отделением школы Оксана Валынец, учитель по классу домры Татьяна Коваленко. Без сомнения, учащаяся по классу домры Елизавета Мисник может продолжить в будущем его расплетать.

Двадцать три выпускника вернулись в родную “альма-матер” учителями, передавая своё мастерство ученикам и бережно храня школьные традиции. С поздравлением в адрес школы выступил выпускник, директор Новополоцкого государственного колледжа Александр Кондратюк.

….Сейчас в детской школе искусств занимается 844 ребёнка в возрасте от 3 до 17 лет. В её составе два филиала: “Стайская детская школа искусств традиционной культуры” и “Боровская детская школа искусств”, музыкальные классы в деревнях Пышно, Лядно и Большом Полсвиже. Успешно работают отделения по музыкальной, театральной и хореографической направленности. В том, что воспитанники школы живут яркой и насыщенной жизнью, доказали своим выступлением образцовый хореографический коллектив “Очаровашки”, буквально “очаровав” зрителей. Не остались без аплодисментов благодарной публики и номера в исполнении Инги Корпусенко и образцового хореографического коллектива “Затея”.

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Рассказывать обо всех достижениях ребят в конкурсах, фестивалях и выставках самого разного уровня придётся долго. Так, в прошлом году Яна Баринова стала обладателем Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи, Артур Севницкий получил благодарность за высокий уровень мастерства в ХІІ Международном конкурсе живописи и графики “На своей земле”. Никита Кузмич победил на областном этапе Республиканского конкурса исполнителей на народных инструментах среди учеников детских школ искусств, Яна Стрельченко завоевала первое место во втором открытом фестивале-конкурсе “Радуга талантов”.

В этом году у Вероники Хомбак юбилей директорской деятельности. Вероника Александровна победила в Республиканском конкурсе “Человек года в сфере культуры 2017 года” в номинации “Народное творчество”. В 2017 году наградили Почётной грамотой Совета Министров Республики Беларусь за плодотворную работу, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие белорусской культуры. Кроме этого, Вероника Александровна руководит заслуженным фольклорным коллективом “Сунічкі”.

Шестьдесят — это не дата. Школа живёт, и каждый год за её партами сидят голодные до знаний ребята. Около мольберта, с гитарой, скрипкой или нотной грамотой. Им на смену приходят такие же дети с горящими глазами. Символично, что праздничный концерт закрыли воспитанники группы раннего творческого развития “Радуга”.

Евгений НИКОЛАЕВ.

На снимках: эпизоды концерта.