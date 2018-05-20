В Минске последний звонок прозвенит для 10 тыс. одиннадцатиклассников

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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске последний звонок прозвенит 30 мая для 10 тыс. одиннадцатиклассников, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич, передает корреспондент БЕЛТА.

Выпускники получат билеты в культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена" на республиканский праздник, посвященный окончанию учебного года. Также торжественные мероприятия пройдут в школах.

Выпускные вечера состоятся 9 июня.

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