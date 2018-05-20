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Новую технологию лазерного лечения внедрили в Гомельском онкодиспансере

21.05.2018 14:38 — | БелТА  
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21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском областном клиническом онкологическом диспансере установлен полупроводниковый лазерный аппарат для фотодинамической терапии УПЛ-ФДТ. Презентация оборудования для лазерного лечения онкозаблеваний состоялась сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил главный врач медучреждения Дмитрий Лось, Гомельский онкодиспансер стал первым подобным учреждением в регионах, где появился такой аппарат. Оборудование на Br24 тыс. было закуплено за счет внебюджетных средств диспансера. "Аппарат белорусского производства предназначен для лечения пациентов с предопухолевой, злокачественной патологией и воспалительными заболеваниями методом фотодинамической терапии", - пояснил главврач. Оборудование востребовано в дерматоонкологии, оториноларингологии, гинекологии, дерматологии, стоматологии, офтальмологии.

В числе первых пациентов, при лечении которых применена эта технология, - 79-летняя Валентина Евзрезова из Светлогорска. "Процедура длится в среднем 10-20 минут. В данном случае - 16, - прокомментировала врач-онколог-хирург Ирина Концевенко. - Сначала пациенту вводится фотосенсибилизатор (также отечественного производства), который накапливается в опухолевых клетках. Через два-три часа проводится облучение опухоли лазерным светом определенной длины волны. При этом активируется цепь фотохимических реакций окисления, приводящих к гибели опухоли, а здоровые ткани и клетки сохраняются". В числе других преимуществ этой технологии специалист назвала возможность лечения в амбулаторных условиях, отсутствие наркоза при проведении процедуры и осложнений. "Чаще всего процедура проводится однократно. Пациенты остаются социально активными, способными к продолжению труда", - добавила врач. После лечения этим методом в 95-98% случаях заболевание не возвращается.

Аппарат может применяться для лечения рака кожи неудобной локализации, шейки матки, молочной железы, слизистой полости рта и гортани. "Фотодинамическая терапия привлекает все больше внимания как перспективная технология лечения злокачественных опухолей. Она обладает уникальными возможностями избирательного уничтожения злокачественных опухолей", - подчеркнул Дмитрий Лось.

Гомельский областной клинический онкологический диспансер обеспечивает диагностику и различные виды специального хирургического, лучевого и химиотерапевтического лечения злокачественной патологии. В диспансере функционируют 12 структурных отделений, рассчитанных более чем на 500 койко-мест.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском областном клиническом онкологическом диспансере установлен полупроводниковый лазерный аппарат для фотодинамической...
 
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