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Субботник прошел в Ельском районе
21.05.2018 — Новости регионов | Народны голас
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19 мая в Ельском районе прошел субботник. Все средства, собранные на субботнике пойдут на закупку и установку уличных тренажеров в микрорайоне 50 лет СССР.
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> 19 мая в Ельском районе прошел субботник. Все средства, собранные на субботнике пойдут на закупку и установку уличных тренажеров в микрорайоне 50 лет СССР.
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