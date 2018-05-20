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В Год малой родины отметили юбилей в агроусадьбе «У золотой пчелки»
21.05.2018 — Новости регионов | Народны голас
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19 мая в агроусадьбе «У Золотой пчелки Медовый рай» прошло празднования 5-летнего юбилея со дня создания агроусадьбы. На мероприятии присутствовали Галина Михайловна Ильюк, Оксана Алексеевна Захарченко, Ольга Степановна Сивчук, директора школ района, Степан Миксюк, гостей порадовали ансамбль «Чараўніцы» и Валавский ансамбль «Валошкі».
Подробности читайте в газете «Народны голас».
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> 19 мая в агроусадьбе «У Золотой пчелки Медовый рай» прошло празднования 5-летнего юбилея со дня создания агроусадьбы. На мероприятии присутствовали Галина...
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