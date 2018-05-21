Фото из архива

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" наблюдается скопление грузовых транспортных средств на выезд из Беларуси в Польшу, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

"На польской стороне в связи с введением в эксплуатацию нового оборудования наблюдается неритмичный прием грузовых транспортных средств. Таможенные органы Беларуси работают в штатном режиме. Автомобили, прибывающие в пункт пропуска "Козловичи" для выезда в Польшу, оформляются оперативно", - отметили в Брестской таможне.

По состоянию на 16.00, перед пунктом пропуска "Козловичи" в направлении выезда из Беларуси находится около 150 автомобилей. Перевозчикам рекомендуют учитывать данную информацию при выборе маршрута для пересечения границы.-0-