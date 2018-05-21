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Благоустройство территорий Ельской школы-интернат

22.05.2018 — Новости регионов | Народны голас  
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Благоустройству территории и созданию малых архитектурных форм в Ельской вспомогательной школе-интернате уделяется особое внимание.

Благоустройство территорий Ельской школы-интернат

На территории школы «поселились» сказочные персонажи: удав с попугаем около пальмы, сестрица Аленушка с братцем Иванушкой у пруда, колодец-журавль, чудо-гриб…
Совсем недавно во дворе учреждения образования появилась новая композиция «Бежала коза через мосток и ухватила кленовый листок». Помните известную сказку? Так вот в школе-интернате мосток перекинут через небольшой пруд, в котором, кстати, плавают не только лягушки, но и небольшие рыбки. А через этот самый мост и пытается «пройти» коза, чтобы полакомиться зеленым листочком папоротника, что растет на клумбе, расположенной в центре пруда. Детям очень нравятся сказочные персонажи, которые они создают совместно со своими воспитателями.
Рядом со сказочной композицией размещена клумба – настоящий розарий.
– Около пятидесяти кустов роз с любовью посажены работниками нашей школы. Розы радуют яркими цветами все лето и осень, – поясняет директор вспомогательной школы-интерната Яков Липский. – От такой красоты невозможно оторвать глаз. Мы не первый год высаживаем розы из черенков и стараемся постоянно пополнять наш розарий новым видом. Думается, что это под силу сделать и на клумбах города. Было бы только желание за ними ухаживать…

 
 
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