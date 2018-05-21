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Благоустройство территорий Ельской школы-интернат
22.05.2018 — Новости регионов | Народны голас
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Благоустройству территории и созданию малых архитектурных форм в Ельской вспомогательной школе-интернате уделяется особое внимание.
На территории школы «поселились» сказочные персонажи: удав с попугаем около пальмы, сестрица Аленушка с братцем Иванушкой у пруда, колодец-журавль, чудо-гриб…
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> Благоустройству территории и созданию малых архитектурных форм в Ельской вспомогательной школе-интернате уделяется особое внимание. На территории школы...
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