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Военнослужащие Беларуси и России соревнуются на полигоне Лосвидо под Витебском

23.05.2018 10:30 — Новости регионов | БелТА  
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На полигоне Лосвидо. Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте постоянной дислокации 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и на полигоне Лосвидо 21-25 мая проходят испытания военнослужащих на право награждения нагрудным знаком "Доблесть и мастерство", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

В этом году в испытаниях участвуют около 100 военнослужащих - представители сил специальных операций ВС, Западного оперативного командования, а также 15 российских военнослужащих.

Этапы испытания включают проверку теоретических знаний, практическое выполнение нормативов по предметам боевой и специальной подготовки, десантирование, ориентирование на незнакомой местности, преодоление специальной полосы препятствий, а также проведение спарринг-боев.

"Основной целью движения "Доблесть и мастерство" является не только повышение престижа военной службы и воспитание военнослужащих в духе патриотизма, но и создание условий для их профессионального роста и продвижения по службе. Нагрудный знак "Доблесть и мастерство" вручается военнослужащим, достигшим высоких результатов в боевой подготовке и дисциплине, демонстрирующим выносливость, силу духа и несгибаемую волю, способность выполнять любые задачи в наиболее сложных условиях обстановки", - отметили в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте постоянной дислокации 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и на полигоне Лосвидо 21-25 мая проходят испытания...
 
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