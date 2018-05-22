|
Военнослужащие Беларуси и России соревнуются на полигоне Лосвидо под Витебском
23.05.2018 10:30 — Новости регионов | БелТА
На полигоне Лосвидо. Фото из архива
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте постоянной дислокации 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и на полигоне Лосвидо 21-25 мая проходят испытания военнослужащих на право награждения нагрудным знаком "Доблесть и мастерство", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
В этом году в испытаниях участвуют около 100 военнослужащих - представители сил специальных операций ВС, Западного оперативного командования, а также 15 российских военнослужащих.
Этапы испытания включают проверку теоретических знаний, практическое выполнение нормативов по предметам боевой и специальной подготовки, десантирование, ориентирование на незнакомой местности, преодоление специальной полосы препятствий, а также проведение спарринг-боев.
"Основной целью движения "Доблесть и мастерство" является не только повышение престижа военной службы и воспитание военнослужащих в духе патриотизма, но и создание условий для их профессионального роста и продвижения по службе. Нагрудный знак "Доблесть и мастерство" вручается военнослужащим, достигшим высоких результатов в боевой подготовке и дисциплине, демонстрирующим выносливость, силу духа и несгибаемую волю, способность выполнять любые задачи в наиболее сложных условиях обстановки", - отметили в ведомстве.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте постоянной дислокации 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и на полигоне Лосвидо 21-25 мая проходят испытания...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)