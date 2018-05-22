﻿ Безопасности детей во время выпускных вечеров уделят особое внимание - Мингорисполком. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безопасности детей во время выпускных вечеров уделят особое внимание - Мингорисполком

23.05.2018 13:09 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Безопасности детей во время выпускных вечеров уделят особое внимание - Мингорисполком
Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безопасности детей во время проведения выпускных вечеров уделят особое внимание, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все службы работают в усиленном режиме, создаются родительские дружины, которые помогают на дежурстве в учреждениях образования", - отметила Анна Рысевец.

Также она прокомментировала информацию о том, что в школах не разрешат детям покидать места проведения мероприятий. "Все заинтересованы в том, чтобы праздник состоялся. Руководители учреждений и управлений образования несут ответственность за каждого ребенка. Поэтому на этапе подготовки проводится разъяснительная работа и с родителями, и с детьми, чтобы они с пониманием отнеслись к мерам безопасности", - сказала специалист.

Вместе с тем Анна Рысевец отметила, что если выпускники в силу личных обстоятельств не захотят присутствовать до конца вечера, то родители, законные представители должны проинформировать классного руководителя, администрацию школы об этом и написать соответствующее заявление.

Выпускные вечера состоятся 9 июня с 21.00 на базе учреждений общего среднего образования, 17 школ проведут мероприятия в иных учреждениях социокультурной сферы. Время окончания мероприятий определяют учебные заведения самостоятельно по согласованию с районными администрациями (ориентировочно, это 4-6 часов утра), программа обсуждается с родительским комитетом. До 7 утра организовано дежурство сотрудников комитета по образованию Мингорисполкома, создаются штабы в районных администрациях. В усиленном режиме работают сотрудники правоохранительных органов, МЧС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безопасности детей во время проведения выпускных вечеров уделят особое внимание, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Военнослужащие Беларуси и России соревнуются на полигоне Лосвидо под Витебском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика