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"БЕЛДЖИ" организует тест-драйв автомобилей на промышленном форуме в Минске

23.05.2018 13:51 — Новости регионов | БелТА  
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" организует тест-драйв автомобилей на Белорусском промышленном форуме, который пройдет с 29 мая по 1 июня в Минске. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель министра промышленности Сергей Гунько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Компании "БЕЛДЖИ" поручено провести тест-драйв для всех посетителей, которые будут заинтересованы попробовать новые легковые автомобили, произведенные в Беларуси. Так что возьмите с собой водительские удостоверения", - сказал замминистра.

На выставке "ТехИнноПром" (мероприятие проходит в рамках Белорусского промышленного форума. - Прим. БЕЛТА) будут представлены различные направления промышленности - производители автомобильной и сельскохозяйственной техники, легковых автомобилей - компании "БЕЛДЖИ" и "Юнисон". Причем позиционировать себя они будут в двух направлениях: "БЕЛДЖИ" как производитель на традиционном виде топлива, а "Юнисон" - на электрической тяге.

"Мы предлагаем обратить внимание на инфраструктурные проекты для электрического транспорта: будут представлены зарядные станции, производимые в Беларуси. "Юнисон" выставит два электромобиля, которые можно будет посмотреть и разместить предзаказы", - добавил Сергей Гунько. Кроме того, другие предприятия системы Минпрома презентуют концепции своей техники: оптику, радиоэлектронику, микроэлектронику.

Заместитель министра проинформировал, что Министерство промышленности представит на форуме 16 важнейших проектов для поиска иностранных инвесторов, причем 10 из них - это инновационные производства. "Мы приглашаем транснациональные компании, заинтересованные в реализации совместных крупных проектов или организации производств на базе действующих или так называемых гринфилд-территориях. На Белорусском промышленном форуме мы предложим несколько наших видений по возможным проектам для рассмотрения участия в них международных компаний", - добавил он.

Министерство промышленности Беларуси рассчитывает на успешное проведение мероприятия и конкретные договоренности по его итогам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" организует тест-драйв автомобилей на Белорусском промышленном форуме, который пройдет с 29 мая по 1 июня в Минске. Об этом...
 
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