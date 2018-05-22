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Единый день скидок пройдет в магазинах Минска 26 и 27 мая

23.05.2018 13:58 — Новости регионов | БелТА  
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Единый день скидок пройдет в магазинах Минска 26 и 27 мая
Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день скидок пройдет в универмагах и магазинах Минска 26 и 27 мая, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Торговый дом "На Немиге", ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38),

торговый дом "Дюймовочка" (ул. Притыцкого, 40) в эти дни проведут акцию по снижению цен на 20%.

В ООО "Детский мир" товары подешевеют на 10-60% (Логойский тракт, 25/1), в ОАО "Світанак" (пр. Независимости 58, пр. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. В.Хоружей, 17, ул. Налибокская, 1, ул. Московская, 7) - на 15%.

26 мая скидки ожидают покупателей в ОАО "ЦУМ Минск", ОАО "ГУМ", УП "Кирмаш", ЗАО "Лянок" (цены снизятся на 20%), ТКУП "Универмаг Беларусь" (на 25% для держателей дисконтных карт), ОАО "Трикотажторг" и ООО "Домолюкс" (на 15%).

Магазины торгового центра "Столица" 26 и 27 мая предложат скидки от 5% до 50%.

Кроме того, 26 и 27 мая скидки на отдельные товары предоставят ОАО "ГУМ" (цены снижены на 30% на текстильные и хозяйственные товары) и ТЗАО "Пальмира" по ул. Шугаева, 3/1- на 15%.

26 мая в магазинах ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (просп. Независимости, 131) товары подешевеют на 20%, ООО "Вильнюс-1" (ул. Калиновского, 55) - на 15%. ЗАО "Сандрик" (просп. газеты Правда, 40) 27 мая предложит скидку 15%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день скидок пройдет в универмагах и магазинах Минска 26 и 27 мая, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка...
 
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