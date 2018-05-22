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ГАИ Минска из-за непогоды рекомендует водителям не парковать авто под деревьями

23.05.2018 14:41 — Новости регионов | БелТА  
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ГАИ Минска из-за непогоды рекомендует водителям не парковать авто под деревьями
Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска рекомендует водителям отказаться от поездок во второй половине дня и не оставлять автомобили под деревьями, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с переменчивым характером погоды столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, боковой интервал, дистанцию, не парковать автомобили под деревьями. А при возможности стоит отказаться от поездок во второй половине дня", - отметили в ГАИ.

По информации Республиканского гидрометеоцентра, сегодня с 13.00 до 18.00 на большей части территории Беларуси ожидаются сильные осадки с грозами, град и шквалистый ветер порывами до 15-20 м/с.-0-

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Теги: Минск
 
 
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска рекомендует водителям отказаться от поездок во второй половине дня и не оставлять автомобили под деревьями, сообщили БЕЛТА в...
 
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