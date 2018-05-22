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Единый день информирования прошел в агрогородке Валавск Ельского района

23.05.2018 — Новости регионов | Народны голас  
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В рамках единого дня информирования населения прошла встреча информационной группы, которую возглавляет председатель Ельского райисполкома Владимир Бурмистров, с жителями агрогородка Валавск.

Единый день информирования прошел в агрогородке Валавск Ельского района


Единый день информирования прошел в агрогородке Валавск Ельского района

Во время встречи сельчанам были разъяснены важнейшие тезисы Послания Президента к белорусскому народу и Национальному собранию. Заместитель председателя райисполкома Галина Ильюк акцентировала внимание на ключевых моментах Послания. Она подробно остановилась на задачах, которые поставил Президент перед обществом.
– В Послании Главы государства было затронуто много стратегических моментов внутренней и внешней политики, которые определяют судьбу нашей страны, перспективы ее развития, – подчеркнул Владимир Бурмистров. – Парламентарии, руководители всех уровней, бизнесмены и простые граждане услышали в Послании ответы на волнующие их вопросы, получили ориентиры для работы.
В ходе встречи с населением были обсуждены вопросы безопасного отдыха детей. Особенно актуален данный вопрос в период летних каникул, когда дети приезжают к своим бабушкам и дедушкам в гости, отметила Алла Кохан, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ельского райисполкома. Следует быть очень внимательными и не оставлять детей одних, без присмотра взрослых. Кроме того, очень важно напоминать детям правила безопасности в доме, на улице, чтобы избежать трагедий и несчастных случаев, подчеркнула Алла Кохан. Она привела конкретные примеры, когда по вине родителей или из-за их невнимательности дети получали травмы. Чтобы этого не произошло, нужно всегда помнить, что мы в ответе за наших детей, за их безопасное и безоблачное детство, подчеркнул Владимир Бурмистров.

 
 
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