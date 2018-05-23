Активный отдых школьников Ельщины

С приходом лета для школьников Ельского района наступает долгожданная пора самых продолжительных каникул. Дети находятся в предвкушении замечательного отдыха, который хотят провести еще и с пользой.





– Готовиться к летней оздоровительной кампании в Ельском районе начали заранее, – сообщила Алла Кохан, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ельского райисполкома. – В декабре 2017 года был утвержден план мероприятий по подготовке к проведению летней оздоровительной кампании 2018 года. Создан районный оперативный штаб по координации и контролю за деятельностью, связанной с временной трудовой занятостью молодежи Ельского района.

Был сформирован предварительный банк занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета: в инспекции по делам несовершеннолетних – 15 человек, находящихся в социально-опасном положении – 78 человек, а также 48 сирот. Определена предварительная дислокация оздоровительных лагерей при учреждениях образования – всего на 579 учащихся.

Так, на базе Скороднянской средней школы Ельского района будет открыт 18-дневный оздоровительный лагерь дневного пребывания военно-патриотического направления при участии пограничной заставы «Подгалье» и Ельского районного отдела внутренних дел (25 учащихся). При базовой школе г. Ельска будет организован 18-дневный оздоровительный лагерь дневного пребывания при участии Ельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям (15 учащихся).

Также запланированы совместные проекты управления по труду, занятости и социальной защите и отдела образования, спорта и туризма по организации вторичной занятости школьников. А именно: по пошиву постельного белья (46 учащихся) и лагерь труда и отдыха (25 человек) на базе Ельской вспомогательной школы-интерната, производственные бригады на базе СШ № 1 и СШ № 2 г. Ельска и Добрынской средней школы (21 человек).

В целях предупреждения и профилактики детского травматизма и гибели детей от внешних причин по Ельскому району в летний каникулярный период 2018 года комиссией по делам несовершеннолетних разработаны проекты мероприятий по реализации межведомственной программы «Забота».