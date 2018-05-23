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Активный отдых школьников Ельщины
24.05.2018 — Новости регионов | Народны голас
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С приходом лета для школьников Ельского района наступает долгожданная пора самых продолжительных каникул. Дети находятся в предвкушении замечательного отдыха, который хотят провести еще и с пользой.
– Готовиться к летней оздоровительной кампании в Ельском районе начали заранее, – сообщила Алла Кохан, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ельского райисполкома. – В декабре 2017 года был утвержден план мероприятий по подготовке к проведению летней оздоровительной кампании 2018 года. Создан районный оперативный штаб по координации и контролю за деятельностью, связанной с временной трудовой занятостью молодежи Ельского района.
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> С приходом лета для школьников Ельского района наступает долгожданная пора самых продолжительных каникул. Дети находятся в предвкушении замечательного отдыха,...
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