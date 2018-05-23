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Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько посетит ельскую больницу
24.05.2018 — Новости регионов | Народны голас
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Руководитель таможенного ведомства в рамках Единого дня информирования встретится с работниками ельской больницы и ответит на вопросы врачей и пациентов больницы.
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> Руководитель таможенного ведомства в рамках Единого дня информирования встретится с работниками ельской больницы и ответит на вопросы врачей и пациентов...
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