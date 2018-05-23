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Выставка Ельского краеведческого музея

24.05.2018 — Новости регионов | Народны голас  
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Сотрудники Ельского краеведческого музея в Международный день музеев подготовили для ельчан и гостей города настоящий сюрприз.
В выставочном зале проходит необычная выставка, на которой представлены три тематические экспозиции: завораживающие пейзажи родной Ельщины кисти известного нашего земляка Николая Пилипчука, воинские головные уборы (из фондов Мозырского краеведческого музея) и предметы быта 70–80-х годов прошлого века.
Особый интерес у посетителей выставки вызывает экспозиция «Мой адрес – Советский Союз», где можно увидеть не только предметы повседневного пользования брежневского периода, но и радиотехнику, патефон, радиолу, эбонитовый телефон, телевизор «Рекорд» и много других интересных вещей.
Так, внимание учащихся Ельской районной гимназии привлекла пионерская и школьная формы, которые в то время носили девочки их возраста. Гимназистки с разрешения музейных работников даже примерили форму, в которой когда-то их бабушки ходили в школу.
Каждый, будь то взрослый, ностальгирующий по лучшим временам СССР, или современный школьник, найдет для себя много интересного на этой примечательной выставке.

Выставка Ельского краеведческого музея


Выставка Ельского краеведческого музея


Выставка Ельского краеведческого музея

 
 
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> Сотрудники Ельского краеведческого музея в Международный день музеев подготовили для ельчан и гостей города настоящий сюрприз. В выставочном зале проходит...
 
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