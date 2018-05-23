Выставка Ельского краеведческого музея

Сотрудники Ельского краеведческого музея в Международный день музеев подготовили для ельчан и гостей города настоящий сюрприз.

В выставочном зале проходит необычная выставка, на которой представлены три тематические экспозиции: завораживающие пейзажи родной Ельщины кисти известного нашего земляка Николая Пилипчука, воинские головные уборы (из фондов Мозырского краеведческого музея) и предметы быта 70–80-х годов прошлого века.

Особый интерес у посетителей выставки вызывает экспозиция «Мой адрес – Советский Союз», где можно увидеть не только предметы повседневного пользования брежневского периода, но и радиотехнику, патефон, радиолу, эбонитовый телефон, телевизор «Рекорд» и много других интересных вещей.

Так, внимание учащихся Ельской районной гимназии привлекла пионерская и школьная формы, которые в то время носили девочки их возраста. Гимназистки с разрешения музейных работников даже примерили форму, в которой когда-то их бабушки ходили в школу.

Каждый, будь то взрослый, ностальгирующий по лучшим временам СССР, или современный школьник, найдет для себя много интересного на этой примечательной выставке.



















