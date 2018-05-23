|
Выставка Ельского краеведческого музея
24.05.2018 — Новости регионов | Народны голас
>
Сотрудники Ельского краеведческого музея в Международный день музеев подготовили для ельчан и гостей города настоящий сюрприз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Сотрудники Ельского краеведческого музея в Международный день музеев подготовили для ельчан и гостей города настоящий сюрприз. В выставочном зале проходит...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)