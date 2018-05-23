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Последние весенние выходные будут очень насыщенными. Из огромного числа мероприятий и фестивалей "Афиша" выбрала самые интересные: она зовет на фестивали цветов и славянской кухни, на ярмарку ремесел, предлагает посетить полуфинал Viva Braslav MuzOpen и фестиваль "Семейный пикник", а также приобщиться к искусству вместе с Belarus Art Week.

За пределами Минска в эти выходные можно будет увидеть реконструкцию событий первого дня войны, научиться благоустраивать свой сад на ландшафтном фестивале "Садовый переполох" и посмотреть на элитных представителей самых разных пород собак. Выбирайте, что вам ближе!

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

Утром побываем на фестивале "Сердце из цветов" в Ботаническом саду

Ботанический сад приглашает вас на фестиваль "Сердце из цветов", который пройдет в Центральном ботаническом саду 26 и 27 мая.

Май - время массового цветения великолепных рододендронов. Разнообразие красок, сортов и видов этих экзотических растений не оставит равнодушным никого. На фестивале "Сердце из цветов" посетители смогут узнать много нового о рододендронах, получить консультации у научных сотрудников сада, вкусно поесть в фуд-зонах, повеселиться на концерте и купить изделия ручной работы, созданные ремесленниками. А саженцы тех самых рододендронов можно будет приобрести в магазине ботанического сада.

В фестивале примут участие дети с ограниченными возможностями. Целью данного мероприятия является привлечение внимания к нуждающимся. В рамках фестиваля выступят специально приглашенные спикеры, пройдут мастер-классы, а также будут работать зоны активности для детей.

Место: ул. Сурганова, 2В.

Время: 11.00-19.00.

Стоимость: полный билет - Br7, льготный билет - Br4.

Республиканский фестиваль-ярмарка "Вясновы букет" 26 мая даст старт праздникам национальных культур, которые пройдут в историческом центре Минска в летнем музыкально-туристическом сезоне.

Мероприятие в Верхнем городе соберет мастеров со всех регионов Беларуси. Ремесленники представят традиционные ремесла, такие как резьбу по дереву, гончарство, ткачество, вышивку, кружевоплетение, кузнечное дело, вытинанку, бисероплетение, художественную обработку кожи, бересты, шерсти, ювелирное искусство, плетение из природных материалов и др. Будет представлена белорусская национальная кухня.

Гостей ожидают различные конкурсы и мастер-классы, а также выступление творческих коллективов республики. Вечером минчане и гости столицы увидят номера заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" и фольклорной группы "Купалiнка".

Место: Верхний город.

Время:12.00-23.00.

Стоимость: бесплатно.

Днем в парке развлечений "Дримлэнд" впервые пройдет фестиваль славянской кухни "Панский базар". Колдуны, клецки, борщ, блины, голубцы, драники, вареники и запеченные яблоки - это то, чем вас беспрерывно будет радовать фестиваль.

Каждый участник "Панского базара" сможет попробовать самые изощренные национальные блюда, принять участие в мастер-классах, сплести лапти из лозы и даже найти иголку в стоге сена! Большой фуд-корт, старые традиции и множество развлечений ждут всех гостей фестиваля.

Сцена "Панского базара" соберет лучших исполнителей славянской и этнической музыки. "Стары Ольса", "Палац", Znich и многие другие гости фестиваля будут задавать ритм для "праздника живота".

Место: ул. Орловская, 80.

Время: 12.00-23.00.

Стоимость: дети до 12 лет - бесплатно, взрослые - Br5.

Субботним вечером в креативном кластере "Оk16" (ул. Октябрьская 16) пройдет "репетиция" главного музыкального уикенда страны Viva Braslav MuzOpen. Организаторы обещают по-настоящему жаркую атмосферу в преддверии лета.

Вечер начнется с полуфинала национального музыкального конкурса Viva Braslav MuzOpen. Для вас будут выступать белорусские музыканты Бакей, Black Buttons, Groove Dealers, Paulinn, Tempo Bay, The Feedback, а также лучшие представители музыкальных направлений от инди-рока до рэпа. Кто станет одним из шести полуфиналистов конкурса, который выступит на главной сцене фестиваля 3-4 августа в Браславе, решите именно вы.

От России выступят неповторимый Антоха МС, один из самых известных отечественных электронщиков Mujuice (Electronic Live set) и впервые в Минске - электронный дуэт VeiiLA из Санкт-Петербурга.

Кроме того, в том же арт-пространстве "Оk16" 25-27 мая в рамках Fashion Idea Festival будет демонстрироваться фотовыставка "История шведской моды", а также пройдет показ коллекции шведского бренда AMA AWE и будут организованы мастер-классы по Slow Fashion с участием шведского дизайнера Юханны Суксен.

Место: креативный кластер "Оk16", ул. Октябрьская, 16.

Время: 18.00.

Стоимость: от Br16.

А если вам уже надоела современная поп-музыка и душа просит чего-то нового, то вам обязательно стоит посетить живой концерт архаичных инструментов "Душа поет…" в Национальном художественном музее в Минске. Этим вечером вам сыграет музыкант, live-композитор и гонг-мастер Андрей Сутугинас.

На концерте можно будет увидеть и услышать симфонические и планетарные гонги, шрути, конх, окарину, тингшу, колокольчики, кристаллические и тибетские поющие чаши и другие редкие инструменты.

Неповторимость выступлений Андрея Сутугинаса заключается в том, что композитор создает свои концерты в реальном времени, непосредственно на самом выступлении. Его творчество никогда уже не повторяется. Создание объемной картины звука происходит также благодаря глубокому, наполненному обертонами открытому пению.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: начало в 19.00.

Стоимость: Br30.

Утро начнем с фестиваля "Семейный пикник"

Утром Bookids организует "Семейный пикник", где все родители смогут замечательно провести время со своими детьми. Можно будет смотреть театральные спектакли, пить лимонады, слушать классику, играть в подвижные игры и просто отдыхать на свежем воздухе.

Дети смогут поиграть в гигантской песочнице, проверить бизнес идеи на детском маркете, стать актерами и даже создать собственные театральные сюжеты. В течение дня гости попробуют себя в роли экспериментаторов, флористов, художников и архитекторов, ведь повсюду будут проводиться всевозможные мастер-классы.

Для самых маленьких посетителей фестиваля будут организованы сенсорная площадка, игровая, а также комната для отдыха. Родители смогут посетить фермерский фуд-корт и кофейню.

Место: ул. Козлова, 3.

Время: с 10.00 до 19.00.

Стоимость: дети - бесплатно, взрослые - Br15.

Нет способа лучше закончить выходные, чем с улыбкой на лице. В минском цирке обязательно понравится всем, ведь каждое представление по-своему уникально и интересно. "Белгосцирк" приглашает окунуться в атмосферу праздника и радости, наблюдая за невероятными трюками вместе с программой "Цирк! Цирк! Цирк!".

На манеже - увлекательные номера акробатов и жонглеров, волнующие трюки воздушных гимнастов, завораживающее иллюзионное шоу, зрелищная дрессура и неподражаемые клоуны. Положительные эмоции получат не только дети, но и взрослые.

Место: пр. Независимости, 32.

Время: начало в 13.00.

Стоимость: Br3-Br60.

VI Международная выставка-конкурс современного искусства "Белорусская неделя искусств" (Belarus Art Week) соберет объекты искусства из разных стран мира и регионов Беларуси под новым актуальным слоганом: "Искусство в эпоху перемен". Выставка ставит задачу проиллюстрировать вопросы современного и будущего существования, духовного поиска, вопросы места и роли современного искусства в жизни общества и каждого человека.

Art Week проводится в разных странах, каждый год меняя места проведения. Она дает возможность участникам представить свои работы самой широкой аудитории любителей прекрасного.

"Белорусская неделя искусств" продолжит открывать новые имена в живописи, графике, скульптуре и декоративном искусстве.

Место: Художественная галерея Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15).

Время: 11.00-19.00.

Стоимость: Br3.

Fashion Idea Festival - первый fashion фестиваль, направленный на поиск и презентацию молодых талантов в области дизайна и других форм современного искусства.

Свои работы презентуют дизайнеры одежды, аксессуаров, фотографы, иллюстраторы, стилисты, блогеры и другие творческие команды.

На фестивале будут следующие тематические проекты:

Fashion Market - продажа дизайнерской одежды и аксессуаров;

Fashion Study Center - образовательные лекции и мастер-классы;

Fashion Show/Installation - показы и инсталляции белорусских дизайнеров с получением грантов;

Fashion Movie - программа кинопоказов о моде;

New Design Exhibition - экспозиция объектов дизайна;

Job Fair - ярмарка вакансий;

New Names Belarus Fashion Week by Mark Formelle - конкурс молодых дизайнеров.

Вход на мероприятие бесплатный, но необходимо зарегистрироваться на сайте fashionfestival.by.

Место: ул. Октябрьская, 16.

Время: 12.00-21.00.

Cтоимость: бесплатно.

Праздник, посвященный 100-летию пограничных войск, пройдет на "Линия Сталина"

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском 26 мая с 11.00 до 18.00 пройдут праздничные мероприятия, посвященные 100-летию пограничных войск.

Благодаря военно-исторической реконструкции зрители получат возможность вживую увидеть события первого дня войны и стать свидетелями самоотверженной обороны одной из застав. В реконструкции будут задействованы военно-исторический клуб "Солдаты Победы" и боевая техника времен Великой Отечественной Войны.

В дополнение к основной программе мероприятия для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке - разборке оружия и других мастер-классах, а самые активные участники зоны ГТО будут награждены дипломами, памятными сувенирами и главным призом - катанием на танке.

Также у посетителей мероприятия будет возможность покататься на лошадях, а для маленьких гостей будет работать детская комната, клоун Мотя и множество активных развлечений на открытом воздухе.

Взрослый билет - от Br15, детский - Br7.

Ландшафтный фестиваль "Садовый переполох" пройдет с 25 по 27 мая на территории питомника декоративных растений "Красный клен" (Колодищанский с/с, д. Жуков Луг).

На мероприятии гостям расскажут все о благоустройстве и озеленении. Особенно будет интересно владельцам дач: они смогут найти здесь лучшие товары для дома и сада и побывать на мастер-классах.

В субботу, 26 мая, с 11.00 до 17.00 можно будет научиться созданию садовых украшений из глины и ландшафтной живописи. Также можно будет послушать, что же такое идеальное барбекю, понаблюдать за дискуссией на тему совместимости красоты и пользы в домашнем саду, станцевать старинный белорусский танец.

В воскресенье, 27 мая, с 11.00 до 16.00 будут проводиться полезные семинары, лекции и презентации представленной продукции. На протяжении всего фестиваля на территории будет работать шатер для отдыха.

Вход для гостей фестиваля свободный.

Выставка пройдет 26 мая с 10.00 до 19.00 в п. Ратомка (ул. Корицкого, 136).

Более 500 собак 200 пород и их хозяева из Польши, России, Литвы и нашей страны съедутся в этот день, чтобы побороться за титул чемпиона Беларуси.

В рамках выставочного дня пройдут специализированные выставки: выставка Гончих и родственных пород, выставка по породе Среднеазиатская овчарка "Азиат Беларуси-2018". Главный гвоздь программы - "Шоу чемпионов". Только самые титулованные собаки страны и мира поборются за главный приз.

У посетителей выставки будет возможность увидеть элитных представителей самых разных пород: псов-гигантов, любимцев английской королевы Елизаветы II, самых дорогих собак в мире, потомков древнейших пород и многих других.

В Могилеве 26 мая на берегу Днепра в районе городского пляжа пройдет Большой городской пикник.

Территория пикника будет условно поделена на несколько тематических зон: игровая, образовательная, музыкальная, художественная, детская, фуд-корт. Участников мероприятия ждет насыщенная и разноплановая программа. Здесь можно будет сразиться в шахматы, погонять на велосипеде, получить экстремальные впечатления в веревочном городке, заняться йогой, сделать велофото.

"Это уже четвертое мероприятие, оно стало традиционным и привлекает все больше могилевчан. Наша главная задача - показать, как можно интересно, креативно и разнообразно проводить свое время. Мы хотим также донести людям информацию, что не нужно ждать, что кто-то возьмет и организует развлечения в городе, а это нужно брать и делать самим. Городской пикник - это праздник, который сами его участники устраивают для себя и друг для друга", - отметили в Центре городских инициатив.

Старт мероприятия в 13.00, а работать тематические зоны будут до 21.00.

Первый фестиваль книги "#ЧитайГомель" пройдет 27 мая в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина.

На 14 тематических площадках в самой библиотеке и на площади Победы поклонников книг и чтения ожидают познавательные, увлекательные мероприятия. Фестиваль стартует в полдень, а в 14.00 на главной сцене форума начнется стоминутный марафон, во время которого всем желающим предложат прочесть любимое поэтическое произведение классиков белорусской, русской, зарубежной литературы. По его окончании творческие коллективы города продемонстрируют, как литературное слово может быть воплощено на театральных подмостках.

В течение дня в "Литературном дворике" можно будет пообщаться с такими авторами, как Владимир Гаврилович, Василь Ткачев, Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак и др. Посмотреть экранизацию книг приглашает кинолекторий "Гомелькиновидеопроката" в актовом зале библиотеки. Вниманию зрителей предложат пять лент, среди которых "Гоголь. Начало", "Дикая охота короля Стаха", "Синдром Петрушки" и т.д.

Новинки литературы и полюбившиеся произведения представят на ярмарке на импровизированной "Книжной площади", рядом же "Библиотечный бульвар" расскажет о деятельности библиотек Гомеля и районов области. Насыщенная программа ожидает и самых маленьких участников феста. Локация для детей порадует конкурсами, играми, путешествиями по знакомым и новым книгам.

Провести досуг с пользой для души и тела рекомендуют в зоне отдыха "С книгой на природе": здесь профессиональные инструкторы проведут занятия по йоге и пилатесу. Также в программе - мастер-классы, научно-познавательные беседы, выставки работ ремесленников, настольные игры и многое другое. Завершится фестиваль огненным шоу и тематическим флешмобом.

Праздник национальной культуры "Зберагаем вытокi свае" соберет 27 мая около 300 участников в Докшицком районе Витебской области.

Мероприятие будет проводиться на территории агрогородка Торгуны. Его главные события развернутся на центральной концертной площадке, к которой все участники проследуют шествием от начала населенного пункта. Здесь им предстоит пройти под березовой аркой, что поможет очиститься от злых помыслов и набраться душевных сил на весь год, а затем все желающие смогут принять участие в обряде кумования. Как правило, его проходят друзья, подруги, родственники, подтверждая тем самым свою душевную близость.

Каждый год организаторы пытаются привнести изюминку в сценарий, чтобы сделать праздник более интересным для населения. В 2017-м это были фольклорные песни и танцы. В нынешнем - демонстрация обряда "Камаедзіца", реконструированного фольклорной группой "Сакавічкі" Бегомльской детской школы искусств. На территории этого населенного пункта много лесов, поэтому в XIX веке здесь существовал весенний обряд задабривания медведя. Из гороха, боба готовились комы (отсюда и название), которые потом несли хозяину лесов - медведю, чтобы он был добрым, не разорял пасеки и не трогал людей, вторгшихся в его владения.

Традиционное мероприятие праздника - популярный конкурс "Играй, гармонь!". На участие в нем уже подано почти два десятка заявок со всего района. Также будет работать ярмарка, включающая аллею мастеров народного творчества, детские аттракционы, площадку демонстрации-дегустации блюд белорусской кухни, работу объектов торговли и общепита, выступления творческих коллективов. А вечером под живую музыку народных инструментов старшее поколение преподаст молодежи мастер-класс по исполнению народных и фольклорных танцев.-0-