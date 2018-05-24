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ФОТОФАКТ: Треснувший мост через реку Припять между Туровом и Житковичами подготовили к взрыву
25.05.2018 07:27 — Новости регионов | БелТА
Треснувший в декабре 2017 года мост через реку Припять между Туровом и Житковичами подготовили к взрыву. Река направлена в другое русло, под мостом отсыпана специальная площадка для обломков взорванной балки.
В настоящее время завершается отвод строительной техники в безопасное место, а сотрудники МЧС приступили к закладыванию взрывчатки по всей длине треснувшей балки. Взрыв моста намечен на 25 мая.
Фото Сергея Холодилина
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Треснувший в декабре 2017 года мост через реку Припять между Туровом и Житковичами подготовили к взрыву. Река направлена в другое русло, под мостом отсыпана...
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