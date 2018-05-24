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Как взрывали треснувший мост через реку Припять между Туровом и Житковичами (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
25.05.2018 10:11 — Новости регионов | БелТА
Треснувший в декабре 2017 года мост через реку Припять между Туровом и Житковичами взорвали 25 мая.
Фото Андрея Покумейко
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Треснувший в декабре 2017 года мост через реку Припять между Туровом и Житковичами взорвали 25 мая. Фото Андрея Покумейко Читать далее на сайте БелТА
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