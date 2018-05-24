Председатель таможенного комитета посетил ельскую больницу

В рамках Единого дня информирования председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько посетил Ельскую районную больницу и провел встречу с медицинскими работниками.

Руководитель таможенного ведомства также ознакомился с работой районной больницы, ответил на вопросы медработников.

Присутствующие на мероприятии интересовались и деятельностью таможенных органов, в частности, нормами и порядком перемещения через границу товаров, готовностью таможенников к возможному росту потока транспортных средств, следующих через границу, в период летних отпусков.

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