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Председатель таможенного комитета посетил ельскую больницу

25.05.2018 — Новости регионов | Народны голас  
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В рамках Единого дня информирования председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько посетил Ельскую районную больницу и провел встречу с медицинскими работниками.

Руководитель таможенного ведомства также ознакомился с работой районной больницы, ответил на вопросы медработников.

Присутствующие на мероприятии интересовались и деятельностью таможенных органов, в частности, нормами и порядком перемещения через границу товаров, готовностью таможенников к возможному росту потока транспортных средств, следующих через границу, в период летних отпусков.

Подробности читайте в газете «Народны голас»

Председатель таможенного комитета посетил ельскую больницу


Председатель таможенного комитета посетил ельскую больницу


Председатель таможенного комитета посетил ельскую больницу

 
 
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> В рамках Единого дня информирования председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько посетил Ельскую районную больницу и провел встречу с...
 
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