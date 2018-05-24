﻿ Памятный знак "Стражам границы всех поколений" открыли в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Памятный знак "Стражам границы всех поколений" открыли в Минске

25.05.2018 11:01 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Памятный знак "Стражам границы всех поколений" открыли в Минске
Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и председатель Мингорисполкома Андрей Шорец

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с празднованием столетнего юбилея пограничной службы сегодня на бульваре Толбухина в Минске был открыт памятный знак "Стражам границы всех поколений", передает корреспондент БЕЛТА.

"Пограничные войска с момента создания стали одним из гарантов свободы и независимости нашего государства. Воины-пограничники надежно оберегают рубежи нашего Отечества. В любых условиях стражи границы добросовестно исполняли свой воинский долг, - сказал председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. - В Беларуси немало монументов и памятников, которые увековечивают память о защитниках нашей Родины. Сегодня, накануне векового юбилея пограничной службы, мы открываем памятный знак и вспоминаем подвиги защитников рубежей нашей Родины и отдаем дань памяти тем, кто обеспечил нашему народу мирное небо. Подвиг пограничников-героев живет в веках и будет жить. Пусть традиции, заложенные предыдущими поколениями стражей границы, продолжаются и приумножаются".

Идею создания монументального знака инициировало руководство пограничного ведомства. Композицию из гранита и мрамора воплотил в жизнь известный белорусский скульптор Геннадий Буралкин - создатель мемориального комплекса "Воинам-пограничникам" в Гродно. Работал он вместе с членом Союза архитекторов Виктором Карако.

В центре композиции размещен стилизованный пограничный знак, выполненный из светлого гранита. На его гранях изображены гербы Беларуси и СССР - как своеобразный символ связи всех поколений стражей границы. На центральном фасаде знака нанесена эмблема органов пограничной службы. Вокруг знака на площадке из красного гранита - надпись "Стражам границ всех поколений в честь 100-летия пограничной службы".

Планируется, что он станет символичным местом для сбора всех пограничников в праздничные дни в столице.-0-

Фото Геннадия Жинкова

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с празднованием столетнего юбилея пограничной службы сегодня на бульваре Толбухина в Минске был открыт памятный знак "Стражам...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Как взрывали треснувший мост через реку Припять между Туровом и Житковичами (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика