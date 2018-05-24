Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и председатель Мингорисполкома Андрей Шорец

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с празднованием столетнего юбилея пограничной службы сегодня на бульваре Толбухина в Минске был открыт памятный знак "Стражам границы всех поколений", передает корреспондент БЕЛТА.

"Пограничные войска с момента создания стали одним из гарантов свободы и независимости нашего государства. Воины-пограничники надежно оберегают рубежи нашего Отечества. В любых условиях стражи границы добросовестно исполняли свой воинский долг, - сказал председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. - В Беларуси немало монументов и памятников, которые увековечивают память о защитниках нашей Родины. Сегодня, накануне векового юбилея пограничной службы, мы открываем памятный знак и вспоминаем подвиги защитников рубежей нашей Родины и отдаем дань памяти тем, кто обеспечил нашему народу мирное небо. Подвиг пограничников-героев живет в веках и будет жить. Пусть традиции, заложенные предыдущими поколениями стражей границы, продолжаются и приумножаются".

Идею создания монументального знака инициировало руководство пограничного ведомства. Композицию из гранита и мрамора воплотил в жизнь известный белорусский скульптор Геннадий Буралкин - создатель мемориального комплекса "Воинам-пограничникам" в Гродно. Работал он вместе с членом Союза архитекторов Виктором Карако.

В центре композиции размещен стилизованный пограничный знак, выполненный из светлого гранита. На его гранях изображены гербы Беларуси и СССР - как своеобразный символ связи всех поколений стражей границы. На центральном фасаде знака нанесена эмблема органов пограничной службы. Вокруг знака на площадке из красного гранита - надпись "Стражам границ всех поколений в честь 100-летия пограничной службы".

Планируется, что он станет символичным местом для сбора всех пограничников в праздничные дни в столице.-0-

Фото Геннадия Жинкова