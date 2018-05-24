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Соревнования среди санитарных и пожарных дружин гражданской обороны проходят сегодня в Ельске
25.05.2018 — Новости регионов | Народны голас
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Сейчас в Ельске проходят районные соревнования среди санитарных и пожарных дружин гражданских формирований гражданской обороны. В соревнованиях принимает участие 7 команд предприятий города. Соревнования проходят в пять этапов.
Подробности читайте в газете «Народны голас».
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> Сейчас в Ельске проходят районные соревнования среди санитарных и пожарных дружин гражданских формирований гражданской обороны. В соревнованиях принимает...
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