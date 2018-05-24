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Движение на части проспекта Жукова ограничат в Минске 26-28 мая из-за ремонта
25.05.2018 14:57 — Новости регионов | БелТА
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части проспекта Жукова в Минске будет ограничено 26-28 мая из-за ремонта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Движение на участке просп.Жукова в направлении от ул.Харьковской до просп.Дзержинского будет ограничено с 2.00 26 мая до 4.00 28 мая в связи с ремонтно-строительными работами по замене асфальтобетонного покрытия. С 2.00 2 июня до 4.00 4 июня движение будет ограничено в направлении от просп.Дзержинского до ул.Харьковской.
Также из-за работ по реконструкции ул.Чижевских введено временное запрещение движения всех видов транспорта по этой улице на участке от Игуменского тракта до проезда Чижевских с 25 мая до 1 июня.-0-
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части проспекта Жукова в Минске будет ограничено 26-28 мая из-за ремонта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Движение...
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