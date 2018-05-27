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Общественный транспорт Минска меняет расписание из-за переноса рабочих дней в июле

28.05.2018 09:45 — Новости регионов | БелТА  
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Общественный транспорт Минска меняет расписание из-за переноса рабочих дней в июле
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с переносом рабочих дней в июле режим работы городского пассажирского транспорта несколько изменится, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Так, 7 июля движение транспорта будет организовано по графику буднего дня.

Автобусы будут курсировать 1, 2 и 3 июля по графику воскресных дней, троллейбусы тоже, за исключением 1 июля, когда работа маршрутов будет осуществляться по графику суббот.

Трамваи с 1 по 3 июля будут обслуживать пассажиров по графику выходного дня.

Кроме того, 2 июля в связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города автобусные маршруты № 76Э, 83Э, 89Э, 114С, 125, 151Э отменяются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с переносом рабочих дней в июле режим работы городского пассажирского транспорта несколько изменится, сообщили БЕЛТА в ГП...
 
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