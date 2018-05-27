Ельщина готовится к первому укосу

Хозяйства Ельского района продолжают косьбу сурепицы и полеглицы зерновых на корм скоту. При смешивании такой «зеленки» с силосом получается ценная кормовая добавка. Но вскоре начнется и горячая пора «зеленой жатвы», которая продлится до самой осени.





В первый укос аграриям Ельщины предстоит скосить 1653 га площадей. Всего же в эту кормозаготовительную кампанию под нужды животноводства нужно заготовить 6665 тонн сена, заложить 40000 тонн сенажа и 141000 тонн силоса. Для обеспечения крупного рогатого скота достаточным количеством кормов на зимне-стойловый период нужно заложить в хранилища, траншеи и ямы 28,6 центнера кормовых единиц на условную голову. Задача не из легких, но выполнима. Главное – чтобы с погодой повезло.К закладке силоса в Ельском районе пока приступили только в КСУП «Совхоз «Коммунист» и КСУП «Скороднянский». Пока в хозяйствах заложена первая тысяча тонн.

Планируется, что на этой неделе к заготовке кормов приступят и в КСУП «Ельск». Как проинформировали в хозяйстве, в этом году под зеленый корм отведено 835 га площадей, на которых уже подоспели тимофеевка, люцерна и клевер. Первым в поле вывел свой кормоуборочный комбайн Дмитрий Морозенко. Молодой специалист успевает совмещать должность заведующего гаражом и быть успешным механизатором во время страды.