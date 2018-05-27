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Ельщина готовится к первому укосу
28.05.2018 — Новости регионов | Народны голас
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Хозяйства Ельского района продолжают косьбу сурепицы и полеглицы зерновых на корм скоту. При смешивании такой «зеленки» с силосом получается ценная кормовая добавка. Но вскоре начнется и горячая пора «зеленой жатвы», которая продлится до самой осени.
В первый укос аграриям Ельщины предстоит скосить 1653 га площадей. Всего же в эту кормозаготовительную кампанию под нужды животноводства нужно заготовить 6665 тонн сена, заложить 40000 тонн сенажа и 141000 тонн силоса. Для обеспечения крупного рогатого скота достаточным количеством кормов на зимне-стойловый период нужно заложить в хранилища, траншеи и ямы 28,6 центнера кормовых единиц на условную голову. Задача не из легких, но выполнима. Главное – чтобы с погодой повезло.К закладке силоса в Ельском районе пока приступили только в КСУП «Совхоз «Коммунист» и КСУП «Скороднянский». Пока в хозяйствах заложена первая тысяча тонн.
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> Хозяйства Ельского района продолжают косьбу сурепицы и полеглицы зерновых на корм скоту. При смешивании такой «зеленки» с силосом получается ценная...
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