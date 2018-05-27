|
Престольный праздник храма Святой Живоначальной Троицы отметили в Ельске
28.05.2018 — Новости регионов | Народны голас
>
В понедельник, 28 мая, в храме Святой Живоначальной Троицы в Ельске был отмечен престольный праздник.
В этот день ельскому храму исполняется 237 лет. Торжественное Богослужение по случаю престольного праздника возглавил преосвященный Леонид, епископ Туровский и Мозырский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В понедельник, 28 мая, в храме Святой Живоначальной Троицы в Ельске был отмечен престольный праздник. В этот день ельскому храму исполняется 237 лет....
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)