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Престольный праздник храма Святой Живоначальной Троицы отметили в Ельске

28.05.2018 — Новости регионов | Народны голас  
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В понедельник, 28 мая, в храме Святой Живоначальной Троицы в Ельске  был отмечен престольный праздник.

Престольный праздник храма Святой Живоначальной Троицы отметили в Ельске

В этот день  ельскому храму исполняется 237 лет. Торжественное Богослужение по случаю престольного праздника возглавил  преосвященный Леонид, епископ Туровский и Мозырский.


Престольный праздник храма Святой Живоначальной Троицы отметили в Ельске


Престольный праздник храма Святой Живоначальной Троицы отметили в Ельске

 
 
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> В понедельник, 28 мая, в храме Святой Живоначальной Троицы в Ельске  был отмечен престольный праздник. В этот день  ельскому храму исполняется 237 лет....
 
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