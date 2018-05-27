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Движение на части внутреннего кольца МКАД ненадолго ограничат 29 мая
28.05.2018 17:33 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части внутреннего кольца МКАД ненадолго ограничат 29 мая, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 5.30 до 5.50 будет ограничено движение транспортных средств, в том числе общественного транспорта, по внутреннему кольцу МКАД на участке от ул.Скорины до ул.Байкальской. Также 31 мая с 20.00 до 20.30 будет ограничено движение по внешнему кольцу МКАД от ул.Байкальской до ул.Скорины. Сделано это будет в связи с проведением подготовительных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости.
Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее.-0-
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части внутреннего кольца МКАД ненадолго ограничат 29 мая, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. С 5.30 до 5.50 будет...
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