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Один из выходов станции метро "Восток" закроют на ремонт
29.05.2018 10:35 — Новости регионов | БелТА
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Восток" в Минске временно закроют на ремонт, сообщили БЕЛТА в столичном метрополитене.
С 30 мая по 30 июня будут проводиться работы по ремонту облицовки пригласительной площадки и стен выхода №4-2 станции. Этот путь ведет к дому №157 по пр. Независимости и к ТЦ "Счастье" по направлению к МКАД.
На период ремонта выход будет закрыт. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Восток" в Минске временно закроют на ремонт, сообщили БЕЛТА в столичном метрополитене. С 30 мая по 30 июня...
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