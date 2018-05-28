29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Восток" в Минске временно закроют на ремонт, сообщили БЕЛТА в столичном метрополитене.

С 30 мая по 30 июня будут проводиться работы по ремонту облицовки пригласительной площадки и стен выхода №4-2 станции. Этот путь ведет к дому №157 по пр. Независимости и к ТЦ "Счастье" по направлению к МКАД.

На период ремонта выход будет закрыт. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-