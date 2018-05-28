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Ельские гимназисты поразили своей эрудицией
29.05.2018 — Новости регионов | Народны голас
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В последние дни уходящего учебного года, когда многие школьники забросили книжки и тетрадки в предвкушении долгожданных летних каникул, в Ельской районной гимназии состоялась презентация работ научного ученического общества «Эрудит».
Подробности читайте в районной газете.
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> В последние дни уходящего учебного года, когда многие школьники забросили книжки и тетрадки в предвкушении долгожданных летних каникул, в Ельской районной...
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