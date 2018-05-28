Если спросить у приезжих гостей, с чем у них ассоциируется Минск, наверняка многие назовут в числе главных достопримечательностей костел святых Симеона и Елены. Построенный в начале прошлого века в память об умерших детях дворянина Эдварда Войниловича, храм стал одной из визитных карточек белорусской столицы. С конца 2017 года знаковое культовое сооружение находится на реставрации. Корреспонденты БЕЛТА побывали на строительной площадке и узнали, как продвигаются работы.

Красный костел огорожен глухим забором и наполовину скрыт лесами, но для прихожан его двери открыты. Снаружи большинство проводимых "реанимационных" мероприятий не видны. "Из тех планов, которые формировали на этот год, выполнили примерно половину, - рассказывает главный инженер КУП "Мiнская спадчына" Михаил Жих. - Приводим в порядок фасады здания, меняем кровельное покрытие".

Близятся к завершению работы по отдельно стоящему двухэтажному зданию плебании. Оно практически приобрело законченный вид: установлены водосточные системы, отреставрированы ранее существовавшие и изготовлены новые кованые решетки, осталась внутренняя отделка. В процессе реставрации удалось раскрыть оригинальный каменный фундамент, его можно будет увидеть - участок сверху накроют стеклом.

Претерпел изменения и внешний облик костела. Уже около 50% фасадов прошли очистку. "Реставрация - процесс многогранный, - поясняет Михаил Жих. - Прежде чем найти наиболее рациональный способ проведения работ, опробовали пять технологий. Например, пришлось отказаться от химических средств, поскольку они негативно влияют на состояние кирпичной кладки, вымывают раствор. Перешли на механический метод, который на сегодняшний день широко применяется на многих аналогичных объектах в зарубежных странах - Германии, Австрии, Польше, Балтии. Изучили их опыт".

Кирпичную кладку очищают с помощью турбовихревой установки щадящей струей воздуха с регулированием уровня давления. Таким образом специалисты убирают многочисленные наслоения краски и загрязнения. Отдельные блоки меняют на новые. Как поясняет Михаил Жих, в прежние годы стены "лечили" тем, что было под рукой. Реставраторы определили выделяющиеся на фоне общей стены участки и придают им первозданный вид.

Кирпичи делают здесь же, каждый изготавливается индивидуально. После отливки их оставляют в форме примерно на месяц, чтобы набрали необходимую прочность. Смеси близки к аутентичным, подобраны по химико-физическому составу. "Реставрация фасадов производится двумя способами - поверхностным, когда глубина очистки составляет всего 3,5-5 миллиметров, либо методом вычинки. Во втором случае каждый элемент, который получил повреждения, достается и на его место вставляется такой же. Вернуть прежний образ не так и легко, поскольку отмечается неоднородность кладки, для нее использовалось сырье разных месторождений. Костел не совсем красный - здесь есть вкрапления и желтого, и оранжевого, и фиолетового, и даже синего. Все эти оттенки мы стараемся сохранить", - рассказывает Михаил Жих.

После того как стены вычистили, заполняют заново швы. Затем они покрываются гидрофобизатором - жидкостью, которая пропитывает поверхность и не пропускает влагу. Цвет становится более плотным.

Одну из малых башен вместо металлочерепицы уже покрыли медью, на второй еще стоят леса - ожидают, когда привезут колокола. Их отливают в Польше по заказу костельного комитета. "Все двускатные кровли уже заменили, готовим стропильную систему по абсиде для покрытия медью. Нашли применение и для аутентичной черепицы, после реставрации она сможет служить еще не менее 20-30 лет. Первую очередь реконструкции рассчитываем завершить до наступления морозной погоды", - сказал Михаил Жих.

Затем будет проводиться реконструкция. "Она необходима с точки зрения сохранения историко-культурной ценности, безопасности эксплуатации храма, - поясняет представитель КУП "Мiнская спадчына". - Замене подлежат все инженерные сети, внутренние и наружные коммуникации. Требуется установка системы пожарной сигнализации, усиление несущих конструкций подземного уровня, благоустройство прилегающей территории. Это вторая очередь, которую рассматриваем на последующие периоды проведения реставрационных работ".

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-