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Легкий: мультимедийность и конвергентность - основные задачи современных региональных СМИ

29.05.2018 15:44 — Новости регионов | БелТА  
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29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мультимедийность и конвергентность являются основными задачами современных региональных СМИ. Это подчеркнул сегодня в беседе с журналистами первый заместитель министра информации Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Легкий в Гомеле принял участие в семинаре "Региональные издания в современном медиапространстве", а также чествовании победителей ежегодного областного соревнования среди редакций газет, организаций телевидения и радио, журналистов, ведущих свою деятельность в Гомельской области, по итогам 2017 года.

Говоря о тенденциях развития и задачах, стоящих перед региональными СМИ, первый замминистра подчеркнул важность применения нешаблонных форм и подходов в работе редакций. "Надо создавать полноценные коммуникационные каналы как через интернет-сайты, социальные сети, так и через мессенджеры. Мультимедийность и конвергентность - это основная задача современных региональных СМИ", - сказал он. Кроме того, редакциям необходимо постоянно работать над повышением качества и уровня изданий.

Первый замминистра также подчеркнул, что на информационном рынке усиливается конкуренция, и региональные СМИ, занимающие особую нишу в информпространстве, должны определить четкую стратегию действий.

Еще одним важным направлением работы изданий является вовлечение молодежи в чтение средств массовой информации, получение информации из местной прессы. И в этом плане очень важно не только применять новые подходы, но и учить кадры редакций работать в современных реалиях. "Необходимо учить медиамаркетингу, современному медиаменеджменту, видеть те тренды, которые являются актуальными и которые определят в будущем информационное пространство", - добавил Павел Легкий.

На семинаре, участниками которого стали представители региональных изданий, обсудили современные технологии сопровождения региональных онлайн-медиа, стратегии создания современного контента региональных газет, дизайн изданий, аспекты подготовки кадров и другие вопросы.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мультимедийность и конвергентность являются основными задачами современных региональных СМИ. Это подчеркнул сегодня в беседе с...
 
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