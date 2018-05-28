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МЧС проведет учения на всех объектах "Славянского базара"

29.05.2018 16:55 — Новости регионов | БелТА  
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МЧС проведет учения на всех объектах "Славянского базара"
Фото из архива

29 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС готовятся к открытию XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске": проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности гостей и жителей города, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Подготовка спасателей началась 21 мая. На всех фестивальных объектах проверяются меры безопасности, отрабатываются оперативные планы и карточки тушения пожаров, планы эвакуации. До 29 июня планируется провести 20 занятий и масштабные тактико-специальные учения в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, туристско-гостиничном комплексе "Лучеса", а также главной сценической площадке - Летнем амфитеатре (14 июня).

"Всего в этом году для гостей и участников международного форума подготовлено 16 объектов проживания и 36 - питания, будут работать 19 фестивальных площадок. Для обеспечения безопасности в Летнем амфитеатре планируется дежурство пожарной аварийно-спасательной техники (автоцистерна, автомобили быстрого реагирования, химической и радиационной защиты, медицинской службы), мобильного пункта управления, а также семь пеших постов работников МЧС, укомплектованных первичными средствами пожаротушения", - добавили в УМЧС.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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29 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС готовятся к открытию XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске": проводят профилактические...
 
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