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День деревни отпраздновали в Подгалье Ельского района
29.05.2018 — Новости регионов | Народны голас
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День деревни в Подгалье в прошлое воскресенье широко отпраздновали жители и уроженцы этого живописного полесского уголка вместе с пограничниками. Этот яркий майский день совпал с престольным праздником Святой Троицы и Днем пограничника.
Подробности читайте в районной газете.
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> День деревни в Подгалье в прошлое воскресенье широко отпраздновали жители и уроженцы этого живописного полесского уголка вместе с пограничниками. Этот яркий...
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