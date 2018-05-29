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Заширскую школу Ельского райна заканчивают десять девушек
30.05.2018 — Новости регионов | Народны голас
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В одиннадцатом классе Заширской школы заканчивают обучение десять девчонок-красавиц.Сегодня для них прозвучал последний школьный звонок. А впереди – школьные экзамены, централизованное тестирование и выбор своей жизненной дороги. Удачи Вам, милые девушки!
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> В одиннадцатом классе Заширской школы заканчивают обучение десять девчонок-красавиц.Сегодня для них прозвучал последний школьный звонок. А впереди – школьные...
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