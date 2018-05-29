|
ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканский праздник "Последний звонок" проходит в "Минск-Арене"
30.05.2018 20:56 — Новости регионов | БелТА
"Последний звонок" в "Минск-Арене"
В комплексе "Минск-Арена" впервые проходит республиканский праздник "Последний звонок". В нем принимают участие выпускники 11-х классов Минска, а также обучающиеся из регионов - по 100 лучших выпускников со всех областей. Из Минской области прибыли 600 выпускников.
Фото Андрея Покумейко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В комплексе "Минск-Арена" впервые проходит республиканский праздник "Последний звонок". В нем принимают участие выпускники 11-х классов Минска, а также обучающиеся...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)