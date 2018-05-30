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ЭСТАФЕТА «100 лет на страже границ Отечества» пройдет в Ельске 1 июня
31.05.2018 — Новости регионов | Народны голас
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1 июня 2018 г. — ЭСТАФЕТА «100 лет на страже границ Отечества», посвященная 100-летию пограничной службы вдоль Государственной границы Республики Беларусь
городской сквер г.Ельска
01.06.2018
18.00-20.00
ЭСТАФЕТА «100 лет на страже границ Отечества»,
посвященная 100-летию пограничной службы
вдоль Государственной границы Республики Беларусь
В рамках эстафеты:
Торжественный митинг с участием руководства управления идеологической работы Государственного пограничного комитета, командованием Мозырского пограничного отряда, руководства Ельского районного исполнительного комитета.
Экспозиция Государственного музея Великой Отечественной войны, военно-исторического клуба «Поиск». Жители смогут ознакомиться с муляжами оружия военных лет, предметами военного быта, амуницией, агитационными материалами, литературой из раздела «библиотека офицера», наградами и техникой времен Великой Отечественной войны.
Концерт военного оркестра Мозырского пограничного отряда и солистов Ельского городского дома культуры «Колос».
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> 1 июня 2018 г. — ЭСТАФЕТА «100 лет на страже границ Отечества», посвященная 100-летию пограничной службы вдоль Государственной границы Республики Беларусь ...
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