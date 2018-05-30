Впервые женщины-военнослужащие пройдут в параде войск в честь Дня Независимости

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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые женщины-военнослужащие примут участие в параде войск в честь Дня Независимости в Минске, сообщил сегодня журналистам начальник штаба, первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Сергей Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

На строевом плацу Минской военной комендатуры продолжается подготовка личного состава войск Минского гарнизона к параду, который традиционно состоится 3 июля у обелиска "Минск - город-герой". Всего в составе 18 пеших парадных расчетов примут участие порядка 3,2 тыс. военнослужащих. "В данный момент личный состав уже достиг определенных успехов в слаженности парадных расчетов. Одной из новинок нынешнего парада войск будет то, что по проспекту Машерова впервые пройдут сводные парадные расчеты, состоящие из женщин-военнослужащих и учащихся специализированных лицеев и кадетских классов", - сказал Сергей Иванов.

Также в параде примут участие воспитанники Минского суворовского военного училища, военнослужащие Военной академии, военно-технического факультета БНТУ, 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, 11-й отдельной механизированной бригады, Государственного пограничного комитета, внутренних войск МВД, МЧС, сводной роты почетного караула, а также сводный оркестр Вооруженных Сил.

Планируется участие в параде военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Права участвовать в параде в год 100-летия Вооруженных Сил Беларуси удостоены военнослужащие с высокими показателями боевой подготовки, которые отличились упорным ратным трудом и успешным выполнением учебных задач.

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