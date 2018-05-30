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Прием граждан по правовым вопросам провел Василий Демчихин в Ельске

31.05.2018 — Новости регионов | Народны голас  
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Ельчане имели возможность получить консультацию по правовым вопросам во время прямой линии и приема граждан, которые 31 мая в Ельске, в редакции районной газеты «Народны голас». провели заместитель председателя Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры Василий Ефимович ДЕМЧИХИН, помощник прокурора Ельского района Ирина Викторовна МЕЩЕНКО и председатель Ельского районного объединения профсоюзов Елена Владимировна ЗАХАРЕНКО.
Подробности читайте в районной газете.

Прием граждан по правовым вопросам провел Василий Демчихин в Ельске

 
 
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> Ельчане имели возможность получить консультацию по правовым вопросам во время прямой линии и приема граждан, которые 31 мая в Ельске, в редакции районной газеты...
 
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