В школах Ельского района начались выпускные экзамены

Выпускные экзамены будут проходить с 1 до 9 июня.

Сегодня, 1 июня, одиннадцатиклассники напишут изложение по белорусскому языку. Те из них, кто выбрал русский язык, изложение будут писать 4 июня.

Экзамен по математике назначен на 6 июня.

Также выпускникам предстоит проверить свои знания по иностранному языку и истории Беларуси.

Девятиклассники 2 июня напишут диктант по белорусскому языку, а 5 июня – по русскому.

Контрольная работа по математике состоится 7 июня. Задания объявят по радио и телевидению, а также разместят на интернет-портале Министерства информации.