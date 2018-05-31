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В школах Ельского района начались выпускные экзамены
01.06.2018 — Новости регионов | Народны голас
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Выпускные экзамены будут проходить с 1 до 9 июня.
Сегодня, 1 июня, одиннадцатиклассники напишут изложение по белорусскому языку. Те из них, кто выбрал русский язык, изложение будут писать 4 июня.
Экзамен по математике назначен на 6 июня.
Также выпускникам предстоит проверить свои знания по иностранному языку и истории Беларуси.
Девятиклассники 2 июня напишут диктант по белорусскому языку, а 5 июня – по русскому.
Контрольная работа по математике состоится 7 июня. Задания объявят по радио и телевидению, а также разместят на интернет-портале Министерства информации.
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> Выпускные экзамены будут проходить с 1 до 9 июня. Сегодня, 1 июня, одиннадцатиклассники напишут изложение по белорусскому языку. Те из них, кто выбрал русский...
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