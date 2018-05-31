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Возведение моста через Припять начнется во второй половине июня

01.06.2018 14:58 — Новости регионов | БелТА  
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Возведение моста через Припять начнется во второй половине июня
Взорван аварийный пролет моста через Припять

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возведение моста через Припять начнется во второй половине июня. Речь об этом шла во время рабочей поездки заместителя премьер-министра Анатолия Калинина в Брестскую и Гомельскую области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В Гомельской области вице-премьер ознакомился с ходом реконструкции моста через Припять в Житковичском районе, в Лельчицком районе - с работой щебзавода "Глушкевичи".

Как было отмечено во время доклада Анатолию Калинину о реконструкции моста, все работы проводятся в соответствии с графиком. После демонтажа аварийного пролетного строения идет его разборка. Следующим этапом станет возведение временных сооружений для монтажа пролетного строения из металла. В соответствии с графиком начало возведения конструкции моста начнется во второй половине июня 2018 года и завершится в текущем году.

На щебзаводе "Глушкевичи" заместителя премьер-министра проинформировали об этапах реализации проекта по расширению производства по изготовлению изделий и материалов из облицовочного природного камня месторождения "Карьер Надежда". Начало строительства цеха по переработке блоков на готовые изделия запланировано на июль текущего года. Добыча блоков и производство продукции начнется уже в III квартале 2018 года. Производимую продукцию планируется поставлять на экспорт.

В Микашевичском горисполкоме вице-премьер провел личный прием граждан. Местные жители поднимали вопросы благоустройства улиц и дорог, оптимизации движения городских автобусов, трудоустройства, а также соблюдения водного режима в городе Микашевичи и его окрестностях.

В ходе поездки Анатолий Калинин также посетил Дворец культуры РУПП "Гранит", физкультурно-оздоровительный комплекс и провел встречу с коллективом гранитодобывающего предприятия, где рассказал о ключевых моментах Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

РУП "Гранит" является крупнейшим горнодобывающим предприятием не только на территории Беларуси, но и Европы, осуществляет поставки щебня в Россию, Литву, Латвию, Польшу. В связи с этим Анатолий Калинин заострил внимание на необходимости полного обеспечения предприятия подвижным составом. За достижение высоких производственных показателей, значительный вклад в развитие строительной отрасли страны вице-премьер вручил коллективу предприятия высшую награду правительства - Почетную грамоту Совета Министров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возведение моста через Припять начнется во второй половине июня. Речь об этом шла во время рабочей поездки заместителя премьер-министра...
 
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